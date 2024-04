João Lucas Reis e Karue Sell caem na 1ª rodada de Acapulco

Nem João Lucas, muito menos Karue. O Brasil ficou sem representantes na chave de simples do Challenger de Acapulco já na primeira rodada. João Lucas Reis perdeu para o esloveno Bor Artnak, enquanto Karuel sucumbiu diante do venezuelano Gonzalo Oliveira. João ainda entrou em quadra no torneio de duplas, ao lado do argentino Juan Pablo Ficovich, e saiu com derrota para os indianos Bollipalli/Poonacha.

Simultaneamente, João Lucas e Karue entraram nas quadras mexicanas nesta terça-feira (16) pela rodada inaugural do Challenger. Inicialmente, João Lucas, número 221 do ranking da ATP, teria um favoritismo contra o adversário que vinha do qual e tem o ranking de 478. Contudo, em quadra, o favoritismo se foi já no primeiro game de serviço, no qual sofreu uma quebra.

O set foi com muitas oscilações dos dois lados, mas João Lucas foi mais irregular e, após a terceira quebra, perdeu a parcial por 6/4. Em seguida, seu jogo não evoluiu na parcial seguinte, sofrendo mais três quebras e um revés de 6/2, em pouco mais de 1h35min.