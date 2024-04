João Fonseca bate italiano top-60 no ATP 250 de Bucareste

A joia brasileira João Fonseca brilhou mais uma vez na estreia do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. O jovem de 17 anos derrotou o italiano Lorenzo Sonego, 51º colocado do ranking mundial e sexto cabeça de chave do torneio, por 2 sets a 0 (7/6 [5] e 7/5), e avançou às oitavas de final do torneio. Na chave de duplas, Rafael Matos e o colombiano Nicolás Barrientos avançaram às quartas.

Como João ainda é o 276º colocado do ranking mundial, não conseguiria acesso à chave principal do ATP 250 de Bucareste de forma direta. Por conta de seus bons resultados recentes, a organização lhe deu um wild card e ele pôde entrar no torneio. E o brasileiro fez valer o convite, tendo mais uma grande atuação para derrotar um dos melhores ranqueados do evento.

Como foi o jogo

Sonego até começou melhor contra João, ao quebrar o serviço do brasileiro no quarto game. Ele chegou a abrir 4/1 de frente, mas a partir daí João engatou uma reação e venceu quatro games seguidos, com direito a dois breaks. O brasileiro chegou a ter set points sacando em 5/4, mas desperdiçou. O italiano empatou o duelo e, assim, forçou o tie-break, onde Fonseca ganhou por 7-5.