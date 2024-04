Irmãos Pupo fazem duelo de sobrevivência em Margaret River

O duelo entre os irmãos Miguel e Samuel Pupo nas oitavas de Margaret River deve acontecer na próxima chamada da etapa. Ambos os atletas estão brigando para fugir do corte do meio da temporada. Dessa forma, quem vencer leva a vaga nas quartas e segue sonhando com a fase final, enquanto o perdedor se despede do torneio e vai para a Challenger Series.

Medina avança

Gabriel Medina conquistou uma vitória importante para afastar o fantasma do corte. Enfrentado o australiano Ryan Callinan, o tricampeão mundial foi bastante ativo, pontuou em sete ondas e fez uma somatória de 14,66 (8,73 e 5,93). Callinan até tentou buscar no fim, mas fechou com 12,40 (7,67 e 4,73). Nas oitavas de final, Medina terá um duelo duro contra o havaiano John John Florence.

DVD cortado

Deivid Silva foi o primeiro brasileiro confirmado na Challenger Series. Ele começou o dia avançando na repescagem com 12,54 (6,17 e 6,37), superando o japonês Rio Waida com 7,13 (3,00 e 4,13), terceiro colocado na bateria. O sul-africano Matthew McGillivray venceu com 14,00 (7,50 e 6,50).