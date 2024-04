Chama olímpica de Paris-2024 é acesa em Olímpia, na Grécia

Essa tradição foi resgatada para os Jogos Olímpicos da Era Moderna em Amsterdã-1928, sendo intensificada em Berlim-1936 com o início do revezamento da tocha olímpica. Nos dias atuais, a chama é acesa em frente às ruínas do Templo de Hera por uma atriz que representa a alta sacerdotisa. Depois, ela é colocada em uma urna e entregue ao primeiro condutor da tocha.

A chama olímpica representa os valores positivos que o homem sempre associou ao simbolismo do fogo, como paz e amizade. Além disso, ela também atua como um elo entre os Jogos Olímpicos da Antiguidade e da Era Moderna. A flama mantém um ideal de pureza, que simboliza a paz e a amizade entre as nações.

Início do revezamento

Atual campeão olímpico no skiff simples do remo, o grego Stéfanos Doúskos foi o primeiro a conduzir a tocha olímpica de Paris-2024, recebendo-a das mãos de Mary Mina (atriz que interpretou a sacerdotisa) junto com um ramo de oliveira, símbolo universal da paz. Em seguida, Stéfanos passou a chama para a francesa Laure Manaudou, dona de três medalhas em Atenas-2004.

Seguindo a tradição, a chama vai percorrer a Grécia em um revezamento que vai durar 11 dias. A chama chegará em Atenas em 26 de abril, onde acontecerá uma cerimônia no icônico Estádio Panatenaico. Um dia depois, a chama olímpica embarcará no Belém, o famoso navio de três mastros que foi lançado pela primeira vez em 1896, e cruzará o Mar Mediterrâneo à vela até chegar na França.

A chama vai desembarcar em Marselha em 8 de maio. O revezamento da tocha vai ter 68 etapas no país-sede, percorrendo 400 cidades francesas, incluindo os territórios ultramarinos da Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Nova Caledônia, Polinésia Francesa e Reunião. Assim, o fogo vai percorrer quatro continentes (África, América, Europa e Oceania).