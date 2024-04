Bruna Takahashi vence camaronesa na estreia da Copa do Mundo

As classificações finais do grupo virão com base na proporção de vitórias e derrotas em sets e, em seguida, se necessário, em pontos. Somente o vencedor de cada chave se classifica para o mata-mata da competição, que volta a integrar o calendário do tênis de mesa após quatro anos. O torneio acabará no domingo (21) e o campeão ganhará 1.500 pontos no ranking mundial.

Bruna Takahashi está no grupo 15 e, neste momento, aparece em segundo lugar. Ela está atrás de Joo Cheonhui (15ª do mundo), que venceu Sarah Hanffou por 4 sets a 0. A sul-coreana será a próxima adversária da brasileira, em partida que acontecerá na madrugada desta quarta-feira (17), às 3h30 (horário de Brasília). Bruna precisará vencer três sets para ficar em primeiro lugar e se classificar.

Calderano também segue

Além de Bruna, o Brasil também conta com Hugo Calderano na Copa do Mundo de Macau. Sétimo colocado do ranking mundial, ele venceu o australiano Finn Luu por 4 a 0, em sua estreia, e agora duelará contra o dinamarquês Anders Lind, nesta quarta-feira, às 09h30. Hugo precisa vencer apenas dois sets para se classificar às oitavas, uma vez que Lind ganhou de 3 a 1 de Finn.