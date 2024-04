Brasileiros perdem na 1ª rodada em San Miguel de Tucuman

Assim como Bruno, Pedro Boscardin também se despediu na primeira rodada após duelo contra um tenista argentino. Diante de Valerio Aboian, cabeça de chave número 7 do torneio, Pedro acabou derrotado com um duplo 6/3.

Brazucas em San Miguel de Tucuman

Com as eliminações desta terça-feira, o Brasil só conta com um representante na chave simples do Challenger de San Miguel de Tucuman. Após vitória contra boliviano na estreia, Daniel Dutra da Silva tem pela frente o turco Ergi Kirkin, quarto cabeça de chave do torneio.

Nas duplas, o país conta com José Pereira jogando ao lado do japonês Kaichi Uchida, Igor Gimenez e o uruguaio Franco Roncadelli, além de Luis Britto fazendo parceria com o argentino Gonzalo Villanueva.