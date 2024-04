Brasileiras ficam fora da final da pistola de 25m do Pré-Olímpico

O Brasil ficou de fora da final da pistola de 25m feminino no Pré-Olímpico de Carabina e Pistola nesta terça-feira (16). Na competição realizada no Rio de Janeiro, Marina Alves, Tatiana Cruz e Ana Luiza Souza Lima não conseguiram passar pela fase qualificatória e o país segue sem conquistar vaga olímpica no evento.

Entre as brasileiras, Marina Alves foi quem chegou mais perto de conquistar uma vaga no top-8 e se garantir na final. Mesmo assim, a 52ª posição com 567 pontos ficou bem distante do necessário para avançar. O corte para a decisão ficou com a búlgara Josefin Eder, que acabou a qualificatória em 8º lugar com 583 pontos.

Ana Luiza Souza Lima e Tatiana Cruz terminaram ainda mais longe da briga por vaga olímpica. Somando 560 pontos, Ana Luiza fechou com a 62ª colocação. Já Tatiana fechou em 67º lugar com 553 pontos. Ao todo, 69 atletas participaram da fase qualificatória da pistola de 25m feminina.