Victória Vizeu fica em 32º lugar em seu último Mundial Júnior

Entre os homens, quatro brasileiros também entraram em ação. Eduardo Gonçalves, com quatro vitórias, e George Hubert, com três, foram os únicos a passarem das poules. George perdeu para o finlandês Einar Rantala, por 15 a 5, no quadro de 256, enquanto Eduardo Gonçalves caiu diante do ucraniano Daniil Mazur, por 15 a 12, no quadro de 128. Edu foi o 98º e George, o 136º. Matheus Brandt teve uma vitória e terminou em 190º lugar, enquanto Rafael Ribeiro perdeu os seis jogos e ficou na 197ª posição.