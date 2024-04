Maria Gilda estreia com vitória no simples e em duplas na Espanha

No primeiro dia de competições do Torneio Internacional de Parabadminton, em Vitória, na Espanha, três brasileiros entraram em quadra. Auricelia Evangelista, pela WH 1, e Maria Gilda dos Santos, pela WH 2, representaram o país em simples e como uma dupla. Enquanto Vitor Tavares, pela SH 6, foi o atleta brasileiro no masculino de simples. Assim, o Brasil obteve triunfos com Maria, na dupla feminina e com Vitor.

Então, o primeiro resultado positivo da segunda-feira (15) para o país veio com Vitor Tavares, cabeça de chave número 2 de sua classe. Justificando o posto entre os favoritos, demorou 28 minutos para vencer o francês Maxime Greboval por 2 sets a 0 (21/9 e 21/11) pelo grupo B.

Em seguida, veio a vitória de Maria Gilda no grupo D de sua classe, 2 sets a 0 (21/8 e 21/7) sobre a indiana Prema Vishwas. A partida da brasileira teve o mesmo tempo de duração de seu compatriota. Por fim, Maria retornou para fazer parceria com Auricelia Evangelista pelo grupo A das classes WH 1 e WH 2. Enfrentaram Melanie Griffith, da Irlanda do Norte, e Annika Schroeder, da Alemanha, e venceram por 2 sets 0 (21/12 e 21/6). Novamente a partida durou menos de meia hora.