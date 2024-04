Luca Ascenço fica em sétimo lugar em Copa Europeia Júnior

O brasileiro Luca Ascenço, de 19 anos de idade, ficou em sétimo lugar na Copa Europeia Júnior de triatlo, em Melilla, na Espanha, neste domingo (14). Ele anotou o tempo de 53min47s, sendo o melhor não espanhol da competição. O vencedor foi Izan Edo Aguilar, com 51min33s.

Luca Ascenço marcou 09min17s nos 750m de natação, 25min45s nos 18km de ciclismo e 16min58s nos 5km de corrida. Ele ficou a 2min14s do primeiro colocado e a 1min29s do medalhista de bronze, que foi o espanhol Jarno Troitiño (52min18s). A prata ficou com Eneko De Castro, com 52min10s.

Participaram da competição masculina 43 atletas, que nasceram entre 2005 e 2008. Desse total, somente 12 não foram espanhóis, sendo que o único não europeu foi Luca Ascenço. Sétimo colocado, o brasileiro foi o melhor atleta "estrangeiro" na prova, ficando um segundo a frente do dinamarquês Andreas Nikolajsen.