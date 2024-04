Grêmio vence Gre-Nal e afunda Inter no Brasileirão Feminino

Grêmio e Internacional protagonizaram um dos maiores clássicos do futebol nacional no Brasileirão Feminino. Nesta segunda-feira (15), as equipes gaúchas se enfrentaram na última partida no Sesc Campreste pela última partida da quinta rodada do campeonato. Com um gol em cada tempo, as tricolores venceram por 2 a 0 e jogaram as coloradas para a zona de rebaixamento.

As tricolores dominaram o Gre-Nal de ponta a ponta. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Ludmila cabeceou após cobrança de falta para abrir o placar. Depois disso, as Gurias gremistas criaram mais chances e sofreram pouco na defesa com a tentativa de pressão do Internacional. Na reta final, Dayana Rodríguez aproveitou contra-ataque para decretar a vitória por 2 a 0.

Com a vitória, o Grêmio, conquistou sua terceira vitória, somou 9 pontos em cinco rodadas e assumiu a 6ª posição na tabela. Por outro lado, segue sem vencer no Brasileirão Feminino e amarga a 14ª colocação, com apenas 2 pontos somados.