Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançam em Margaret River

Tocou a sirene para mais um dia de competição em Margaret River, na Austrália. Na noite deste domingo (14), a quinta etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL) iniciou as disputas do round de abertura masculino. Gabriel Medina, Deivid Silva e Ítalo Ferreira estiveram nas primeiras baterias. Medina e Ítalo venceram e avançaram às eliminatórias, enquanto Deivid vai disputar a repescagem. A madrugada ainda reserva a estreia de mais quatro brasileiros.

Gabriel Medina e Deivid Silva estrearam na segunda bateria do dia. A dupla brasileira teve a companhia do australiano Jack Robinson. Medina começou com tudo e logo assumiu a ponta. Deivid também teve um bom início, mas acabou sendo ultrapassado por Robinson na segunda metade da prova e foi para repescagem com 12,83 (5,33 e 7,50). Gabriel ficou em 1º com 15,00 (8,50 e 6,50) e seguido pelo surfista local com 14,66 (7,83 e 6,83).

Um tempo depois, foi a vez de Ítalo Ferreira entrar na água para a sétima bateria. O campeão olímpico e mundial disputou vaga na segunda fase contra o japonês Kanoa Igarashi e o australiano Callum Robson. Ítalo melhorou muito sua performance na segunda metade da prova e conseguiu dois 8,50 para vencer com 17,00 na somatória. Igarashi ficou em segundo com 15,07 (7,57 e 7,50) e Robson caiu para repescagem somando 14,57 (8,07 e 6,50).