Flamengo e Red Bull Bragantino empatam por 2 a 2 no Feminino

Em jogo da quinta rodada do Brasileirão Feminino, o Flamengo empatou com o Red Bull Bragantino, por 2 a 2. A partida ocorreu na tarde desta segunda-feira (15), na Gávea. Jucinara e Cristiane, de pênalti, marcaram os gols rubro-negros, enquanto Thaysiane e Paulina Gramaglia anotaram para o Massa Bruta. Ainda há um jogo na noite do mesmo dia, mas, por enquanto, o Mengão está em 12º e o time paulista, voltou para 6º.

No ataque desde o início, o Flamengo abriu logo o placar em casa. Crivelari deu um lançamento para Jucinara aproveitar a falha da zagueira, driblar a goleira e empurrar para as redes, inaugurando o marcador com três minutos. Em seguida, Duda, do Flamengo, lançou para Gisseli na área, a atacante bateu para o gol, mas a goleira espalmou para escanteio. Porém, no decorrer do jogo, o Bragantino chegou com perigo mais na frente, e na marca dos 31 minutos, deixou tudo igual com Thayslane. A primeira etapa terminou empatada.

Então, no início do segundo tempo, a equipe paulista chegou ao segundo gol com Paulina Gramaglia, que subiu para cabecear após cobrança de escanteio. Foi uma virada na mesma moeda, com três minutos de bola rolando após o intervalo. O time do Massa Bruta ainda salvou um lance em cima da linha, antes de sofrer o gol que determinou o empate. Já aos 47, um pênalti a favor do Flamengo evitou a derrota em seu campo, com a conversão segura de Cristiane. Seu quinto gol, que empata na artilharia com Amanda Gutierres, do Palmeiras.