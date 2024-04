Eric Jouti perde na fase de 16 avos do WTT Feeder Havirov

O brasileiro Eric Jouti participou do WTT Feeder de Havirov, evento do circuito mundial de tênis de mesa, na República Tcheca, nesta segunda-feira (15). No individual, ele chegou a vencer o indiano Manush Utpalbhai, mas perdeu na sequência para o japonês Maharu Yoshimura. Já nas duplas mistas, ele e alemã Franziska Schreiner perderam para os luxemburgueses Xia Lian Ni/Luka Mladenovic.

Número 115 do ranking mundial, Eric Jouti encarou uma jornada dupla no individual. Primeiro, jogou contra Manush Utpalbhai, 174º colocado do ranking mundial, e venceu por 3 sets a 1 (12/10, 11/9, 11/13 e 11/9). Já na fase de 16 avos, o brasileiro perdeu para Maharu Yoshimura (50º) por 3 a 0 (11/6, 11/7 e 11/7).