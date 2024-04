Douglas Souza aparece em lista de convocados da Seleção Masculina

Os 12 primeiros convocados se apresentam no Centro de Treinamento de Saquarema, no Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira (22). Nesse período, devem ser convocados outra leva, com os atletas que atuam fora do Brasil e os que estão nas finais da Superliga Masculina de vôlei.

Confira a lista para VNL Levantador - Matheus Brasília (Farma Conde)

Oposto - Felipe Roque (Farma Conde)

Ponteiros - Arthur Bento (Minas), Daniel Muniz (Suzano), Douglas Souza (Farma Conde) e Paulo Vinícius (Minas)

Centrais - Judson (Suzano), Otávio (Sada Cruzeiro), Isac (Minas) e Lucão (Sada Cruzeiro)

Líberos - Alê (Sada Cruzeiro) e Maique (Minas) O grupo ainda terá como convidados o levantador Gustavo Cardoso (Farma Conde) e o ponteiro Maicon (Araguari)