Brasileiros não vão bem na carabina de ar e ficam fora de finais

Mais um dia de frustrações para os brasileiros que sonham com uma vaga olímpica no Pré-Olímpico de Carabina e Pistola. Mesmo competindo no Centro Militar de Tiro Esportivo, no Rio de Janeiro, os atletas nacionais estiveram longe das primeiras colocações. Isso valeu tanto na carabina de ar 10m masculino como no feminino. Além disso, teve o estágio de precisão da pistola 25m para as mulheres. Mas, a melhor brasileira foi apenas 45º.

Ana Luiza Souza Lima foi uma das três brasileiras que estiveram no estande de tiro para a série de precisão da pistola. Assim, a atiradora fez 284 pontos (94+95+95) e está com a 45ª colocação na prova dos 25m, após esta segunda-feira (15). Além de Ana Luiza, teve Marina Alves com 278 pontos (91+94+93) no 63º lugar e Tatiana Cruz, em 67º, com 275 pontos (90+94+91).

Então, na terça-feira, as brasileiras voltam para a prova de rapidez. Ana Luiza esteve há sete pontos de fechar o dia entre as oito melhores, o que significa que muitas atletas estão bem próximas em seu nível de acerto e que têm chance de buscar uma vaga em Paris.