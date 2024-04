Bia Zaneratto dá assistência em empate do Kansas City Current

Contudo, o time de Bruninha foi buscar o empate no começo do segundo tempo, com o gol de Esther González. A bola veio do cruzamento de escanteio pela direita do ataque com Yazmeen Ryan cobrando na cabeça da atacante, que completou o movimento para o fundo das redes. Além da assistência, Bia ainda teve mais dois chutes ao gol, enquanto Bruninha não teve oportunidade de balançar as redes.

Com o empate, o Kansas City, de Bia, tem dez pontos em quatro jogos, sendo os outros três vitórias. Então, saltou para a liderança isolada. O NJ/NY tem quatro pontos, com uma partida a menos, e está na sétima colocação.

O time de Bruninha retorna aos gramados fora de casa, contra o Washington Spirit, no dia 20, assim como o time de Bia recebe o Bay na mesma data.