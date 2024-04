Ulan Galinski faz melhor resultado com Top-20 em Mairiporã

O Brasil voltou às pistas na etapa de Mairiporã da Copa do Mundo de Mountain Bike. Seis brasileiras competiram na prova XCO feminina, enquanto seis atletas representaram o Brasil no outro naipe. O destaque do dia foi Ulan Galinski, que terminou na 20ª posição, seu melhor resultado em Copas do Mundo. Assim como no short track, Karen Olímpio foi a melhor brasileira com o 29º lugar.

O brasileiro fez prova consistente, em que a torcida brasileira no interio paulista incentivou muito o atleta. Ulan terminou com tempo de 1h31min36s, a 1min36s do campeão, o americano Christopher Blevins. A prata ficou com o francês Victor Koretzky, enquanto o bronze foi para Filippo Colombo, da Suíça.