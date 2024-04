Meeting Paralímpico de BH tem estreia de atleta biamputado

O último dia do Meeting Paralímpico em Belo Horizonte (MG) marcou a estreia de um jovem atleta que pode ser uma raridade no esporte paralímpico nacional. Neste domingo (14), Kauã Martins da Cruz, de 12 anos, competiu pela primeira vez em sua vida na classe F61 (amputados de membros inferiores com próteses). Tal categoria não possui registro de nenhum outro atleta masculino no país no banco de dados do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

Kauã participou das Seletivas Estaduais das Paralimpíadas Escolares da competição, que também contou com disputas válidas pelas Paralimpíadas Universitárias, Paralimpíadas Militares e dos Intercentros (competição entre alunos do projeto Centros de Referência do CPB), além das provas de alto rendimento.

A Universidade Federal de Minas Gerais reuniu competidores do atletismo, da natação e do halterofilismo. A bocha foi disputada no Chromos Colégio Pampulha II; o tiro esportivo ocorreu no Clube de Tiro Cettas; e o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica foi sede das disputas do tiro com arco.