Brasil assume ponta de grupo no Sul-Americano sub-20 feminino

O Brasil venceu mais uma partida no Campeonato Sul-Americano sub-20 feminino de futebol. Na noite deste domingo (14), a equipe comandada por Rosana Augusto derrotou a Bolívia por 2 a 0. O resultado colocou a equipe na liderança do grupo C. Gisele e Carol marcaram os gols da vitória.

Com a vitória, o Brasil se tornou o líder isolado do grupo B com 6 pontos. Após a estreia, a equipe brasileira estava atrás da Venezuela pelo saldo de gols. Contudo, as venezuelanas não jogaram nesta rodada e estão ainda com 3 pontos. Além disso, a Colômbia fez sua primeira partida vencendo o Chile por 2 a 0 e também somou seus primeiros 3 pontos.

Como cada grupo do Sul-Americano sub-20 feminino de futebol possui cinco equipes, uma seleção folga durante as quatro rodadas da primeira fase. Será o caso do Brasil na próxima rodada. Enquanto os outros times se enfrentam nesta terça-feira (16), as brasileiras descansam para o confronto diante da Venezuela na quinta-feira (18). Em caso de nova vitória, a classificação pode vir com uma partida de antecedência.