Ágatha/Rebecca fica com a prata no Challenge de Guadalajara

O Brasil foi o único país a subir duas vezes no pódio do Challenge de Guadalajara de vôlei de praia. Ágatha/Rebecca avançou até a final, mas parou na dupla suíça Esmée/Zoé. Por outro lado, Evandro/Arthur sucumbiu na semifinal para os alemães, porém bateu os cubanos na disputa de terceiro lugar.

No começo do dia do domingo (14), Ágatha/Rebecca foram soberanas, sobretudo, nas semifinais da competição no México. Assim, enfrentou as alemãs Ittlinger/Borger e venceram por 2 sets a 0 (21/16 e 21/18). Então, a dupla brasileira dificuldade na final e não repetiu o desempenho da partida anterior. Ágatha/Rebecca teve a dupla suíça Böbner Esmée e Vergé-Dépré Zoé pelo caminho, que não deram chances para as brasileiras.

As suíças venceram por 2 sets a 0 (21/12 e 21/16), com 29 pontos de ataque contra 23 das brasileiras, quatro bloqueios e três aces, contra um bloqueio e nenhum ponto de serviço. Esmée foi a segunda maior pontuadora do campeonato e a segunda melhor atacante. Sua companheira foi a terceira atacante e a segunda que melhor defensora.