Vôlei Renata vence e sai na frente na semifinal da Superliga

No primeiro jogo da série de semifinal da Superliga Masculina, o Vôlei Renata derrotou o Vedacit Guarulhos pelo placar de 3 a 2 (25/22, 23/25, 17/25, 25/17 e 15/10), fora de casa, e saiu na frente na disputa por uma vaga na decisão. A partida aconteceu na Farma Conde Arena, em São José dos Campos-SP, pois o Ginásio da Ponte Grande, casa do time guarulhense, não atende os requisitos mínimos de capacidade exigidos pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que é de 2 mil pessoas.

O principal destaque do jogo foi o argentino Bruno Lima, vencedor do Troféu Viva Vôlei de melhor jogador em quadra e autor de 22 pontos. Agora, ambos os times paulistas retornam para a segunda partida na próxima quinta-feira (18), às 21h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas-SP. Na outra semifinal da Superliga, o Sesi Bauru abriu vencendo o Joinville por 3 a 2, no tie-break. O destaque ficou para o jovem oposto Darlan Souza, autor de incríveis 48 pontos, novo recorde de um atleta em um único confronto do torneio.

Sobre o jogo

No primeiro set, o Vôlei Renata começou impondo um bom volume de jogo e colocando vantagem no placar. Com um ataque muito eficiente e uma defesa de ótima atuação, o clube campineiro encaminhou sua vitória na parcial ao abrir 24 a 20. O oposto Bruno Lima explorou o bloqueio e fechou a disputa em 25 a 22.