Últimos jogos da 1ª fase definem duelos nos playoffs do NBB

No Panela de Pressão, o Bauru Basket se despediu da temporada regular em grande estilo. Enfrentando o Mogi Basquete, também classificado aos playoffs, o Dragão atropelou os rivais por 80 a 68. Rodrigues foi o destaque do time bauruense, assim como da partida, ao ficar perto de um duplo-duplo com 20 pontos e 9 rebotes. Confrontos das oitavas De acordo com o regulamento do NBB 20223/2024, as 16 melhores campanhas da fase classificatória avançam para os playoffs do campeonato. Com os resultados das partidas deste sábado, estão definidos as posições das equipes. Nos confrontos válidos pelas oitavas de final, os duelos acontecem em uma série melhor de 3 jogos, com os times de 1º a 8º com dois mandos de quadra. Em seguida, as quartas, semifinais e finais acontecem em cinco partidas. Veja os duelos abaixo. (1º) Flamengo x Botafogo (16º)

(2º) Sesi Franca x Mogi das Cruzes (15º)

(3º) Minas x União Corinthians (14º)

(4º) Vasco x Pinheiros (13º)

(5º) Bauru Basket x Pato Basquete (12º)

(6º) Unifacisa x São Paulo (11º)

(7º) Paulistano x Corinthians (10º)

(8º) Fortaleza BC x São José (9º)