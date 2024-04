Ulan Galinski é 27º no XCC em Mairiporã; Karen é 32ª

Karen Olímpio é 32ª na prova feminina Não foi um bom dia para as brasileiras. Raiza Goulão largou em 19ª posição, enquanto Karen Olímpico foi 21ª na start list. Karen foi a melhor dentre as duas, manteve a 21ª posição da largada na primeira volta, mas não conseguiu sustentar durante o resto do percurso, assim terminou em 32ª lugar, a 1min25s da campeã. Já Raiza Goulão perdeu posições já na primeira volta, mas foi na terceira que a brasileira caiu para 35ª posição e não conseguiu mais se recuperar devido ao ritmo intenso da prova e foi eliminada, a duas voltas da campeã. Com a liderança variando entre várias atletas, com italiana, duas suíças, uma americana, mas quem faturou a prova de XCC foi a britânica Evie Richards, seguida de Rebecca Henderson da Austrália e da suíça Alessandra Keller. Richards fez tempo de 20min21s.