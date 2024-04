Quatro duplas brasileiras avançam ao mata-mata em Guadalajara

Na abertura da fase de grupos do Challenge de Guadalajara de vôlei de praia, os brasileiros Ágatha/Rebecca, André/George, Evandro/Arthur Lanci e Pedro Solberg/Guto se classificaram para o mata-mata da competição. Eles retornarão ao torneio neste sábado (13), em busca de seguir adiante no torneio realizado no México.

Os primeiros classificados no masculino foram Evandro e Arthur, que finalizaram na liderança da chave A. Eles abriram sua campanha vencendo Smedins e Tocs, da Letônia, por 2 a 0 (21/13 e 21/13). Depois, o triunfo sobre os espanhóis Herrera/Gavira veio por abandono da dupla adversária. Na sequência, os brasileiros aguardam a definição do seu adversário nas oitavas de final. Do mesmo modo, Pedro Solberg e Guto também irão debutar no mata-mata do Challenge nas oitavas. Na fase inicial, eles acabaram em terceiro do grupo F, atrás dos estadunidenses Bourne/Schalk e Evans/Budinger. A única vitória do time brasileiro saiu contra os mexicanos Sarabia e Cruz, no placar de 2 a 0 (21/13 e 21/16). Pedro e Guto enfrentarão os cubanos Alayo/Díaz, medalhistas de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Por fim, André/George terão que passar pela repescagem do torneio, onde medirão forças contra os lituanos Stankevicius e Knasas.