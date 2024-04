Minas derrota Osasco e vai decidir Superliga contra o Praia

Resumo do jogo

O primeiro set foi recheado de emoção. As equipes fizeram uma disputa acirrada, mas o Osasco esteve à frente do placar na maior parte do tempo. Na reta final, o time paulista conseguiu fazer 23 a 21 após erros de saque das adversárias. Entretanto, as mineiras arrancaram uma virada emocionante e fizeram pontos consecutivos para abrir 1 a 0 com 25 a 23.

A derrota na primeira parcial fez o Osasco começar o segundo set com tudo. A equipe comandada por Luizomar de Moura fez 4 a 0 de cara. Porém, o Minas diluiu a vantagem e conquistou a virada aproveitando os erros das rivais. Com uma larga distância no placar, as donas da casa fizeram 2 a 0 com 25 a 18.

Lutando para se manter na competição, o Osasco aproveitou a queda de rendimento do Minas na terceira parcial e atropelou as adversárias. Com a recepção mais ajustada e cobertura mais eficiente, as paulistas dificultaram as viradas de bola das mineiras e converteram seus contra-ataques para fechar com 25 a 15.