Marta faz gol e dá a primeira vitória do Orlando Pride na NWSL

Este foi o segundo gol de Marta na temporada, que tornou-se a artilheira do Orlando Pride no ano. Seu primeiro gol aconteceu contra o Angel City, há três semanas, e também teve caráter decisivo, uma vez que ela balançou as redes aos 43 minutos do segundo tempo e evitou a derrota da equipe. Dos cinco gols marcados pelo Orlando no ano, dois foram da brasileira, um de Summer Yates e dois contra.

O Orlando Pride chegou em sua primeira vitória na NWSL, depois de três empates nas primeiras rodadas. Dessa forma, a equipe atingiu os seis pontos e agora aparece em quinto lugar na tabela de classificação. A competição conta com 14 equipes, sendo que as oito primeiras colocadas avançam aos playoffs ao final de 26 rodadas. O próximo jogo será contra o San Diego Wave, em casa, em 19 de abril.

Houston Dash, de Andressa Alves, perde em casa

Se a noite foi boa para Marta na NWSL, nem tanto para Andressa Alves. Isto porque o Houston Dash, time onde atua a atacante, perdeu para o Washington Spirit por 3 a 1, em casa. A brasileira foi titular e esteve em campo por 63 minutos. O Houston abriu o placar com Natalie Jacobs, mas o Washington empatou com Hal Hershfeld e virou com dois gols na reta final, de Croix Bethune e Brittany Ratcliffe.

Assim com o Orlando Pride, o Houston Dash tem quatro pontos e aparece na sexta colocação da tabela de classificação. Já o Washington é o vice-líder, com nove pontos, mesmo número do Kansas City Current, que tem 100% de aproveitamento e um jogo a menos. O próximo duelo do Houston será contra o Portland Thorns, em 20 de abril, fora de casa.