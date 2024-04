Marcelo Melo avança para a final do Masters de Monte Carlo

Dessa forma, o duelo foi para o match tie-break, que foi recheado de mini-quebras. Melo e Zverev chegaram a abrir 2-0, mas os adversários empataram. O brasileiro e o alemão voltaram a ter dois pontos de frente, em 4-2, mas novamente tomaram o empate. A partir daí, as duplas trocaram pontos até que Marcelo Melo e seu parceiro voltaram a frente em 8-7. Eles assim se mantiveram e fecharam em 10-7.

Campanha como alternates

Marcelo Melo e Alexander Zverev entraram no Masters 1000 de Monte Carlo como alternates. Em sua campanha, venceram três jogos, com direito a dois deles em um único dia, após a programação atrasar por conta da chuva. Na final, eles enfrentarão os belgas Sander Gille/Joran Vliegen, que passaram por Horacio Zeballos/Marcel Granollers na semifinal. O duelo acontecerá neste domingo (14), às 7h (horário de Brasília).

Atualmente na 49ª colocação do ranking mundial de duplas, Marcelo Melo está dando um salto de 15 posições com a campanha em Monte Carlo, indo para o 34º posto na atualização momentânea. Dessa forma, está voltando a ser o número um do Brasil na classificação, ultrapassando Rafael Matos. Enquanto isso, Alexander Zverev está atingindo a 77ª colocação do ranking.