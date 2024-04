Mais um dia de chuva compromete etapa do STU em Porto Alegre

Mais um dia de chuva em Porto Alegre acabou com a festa do skate. Assim como na sexta-feira (12), o mau tempo na capital gaúcha neste sábado (13) impediu que a terceira etapa do STU National desse prosseguimento nas pistas da orla do Guaíba. Com apenas um breve período no início da tarde, foi possível realizar as baterias restantes da primeira fase do street e do park masculinos. Porém, quando os skatistas aqueciam para as semifinais, a mãe natureza agiu com força novamente e não mais daria trégua. As meninas nem sequer estrearam ainda.

Para entender toda a dinâmica da etapa, as chuvas fizeram com que a programação do evento ficasse apertada e bem comprometida. A sexta-feira (12) seria dedicada à primeira e segunda fases do street e do park masculinos. Por conta de uma garoa insistente, apenas três das seis baterias do street e outras quatro do park puderam ser finalizadas. Portanto, as demais acabaram sendo empurradas para este sábado. Contudo, somente elas foram concluídas em um cronograma já atrasado.

Formato adaptado

A segunda fase já tinha sido eliminada da programação pela organização, obrigada a modificar o formato de disputa para tentar dar seguimento à competição da forma mais justa. À noite, com o achatamento ainda maior por mais um dia perdido, uma nova mudança de última hora, com a anulação também das semifinais. Dessa forma, o primeiro colocado de cada bateria da primeira fase ficou com sua vaga garantida na final deste domingo (14), que terá o mesmo número de seis skatistas, como ocorre em todas as etapas.