Lucas Verthein não avança à final em Varese por 19 centésimos

O brasileiro Lucas Verthein não se classificou para a final da primeira etapa da Copa do Mundo de remo por muito pouco. Ele ficou em quarto lugar em sua bateria semifinal do skiff simples masculino, neste sábado (13), a apenas 19 centésimos do terceiro e último atleta a ir para a decisão. Com isso, o botafoguense terá que disputar a final B do evento que acontece em Varese, na Itália.

Depois de passar por duas fases preliminares na véspera, Lucas Verthein competiu na segunda bateria da semifinal, junto com outros cinco atletas. Ele ficou para trás na primeira metade da prova e chegou a figurar na quinta colocação na altura de 1.500m. O brasileiro cresceu nos 500 metros finais e cortou a diferença para os demais concorrentes, mas não conseguiu entrar no top-3.

Lucas precisava chegar entre os três primeiros colocados para se garantir na final A. Na altura dos 1.500m, ele estava 4s08 atrás do croata Damir Martin, primeiro colocado, e 3s14 do terceiro colocado, o italiano Davide Mumolo. O brasileiro itensificou a remada na reta final e completou os 2.000m com 6min53s96, 2s03 atrás de Martin e a 0s19 do belga Tim Brys, que terminou em terceiro.