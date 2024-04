Livia Burberry e Valentina Basso no top-60 do Mundial Cadete

Com o top-64, elas "igualam" o melhor resultado do Brasil neste Mundial Cadete e Júnior de esgrima. Lorenzo Mion também chegou no quadro de 64 no florete júnior. Livia Burberry e Valentina Basso, aliás, também competiram na disputa júnior do florete. Livia chegou a avançar ao mata-mata e terminou em 105º lugar, enquanto Valentina não passou da poule.

Outros brasileiros

Entre os outros brasileiros em ação no florete cadete, Pedro Nogueira e Guilherme Lobo chegaram ao mata-mata e caíram no quadro de 128. Pedro perdeu para o ucraniano Daniil Matiash por 15 a 10, enquanto Guilherme caiu diante do tunisiano Mohamed Foucha por 15 a 9. Julia Grahl e Pedro Pascuotti não passaram das poules, ficando em 94º e em 117º lugar, respectivamente.

O Mundial Cadete e Júnior de esgrima segue em disputa em Riad até o próximo sábado, 20 de abril. Neste domingo (14), ocorrerão as disputas por equipes do florete júnior. O Brasil terá um time no masculino e no feminino. Ao todo, o país conta com 32 atletas na competição.