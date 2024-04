Lauro Chaman campeão na Copa Brasil de Paraciclismo

O medalhista paralímpico e parapan-americano Lauro Chaman foi campeão no contrarrelógio C5 da Copa Brasil de paraciclismo, realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Apenas as provas contrarrelógio foram realizadas neste sábado, enquanto as provas de resistência serão realizadas no domingo.

Lauro Chaman sobrou a prova do C5. Ele fez o circuito de pouco mais de 3km em tempo de 16min26s874, com mais de 2 minutos de diferença para os demais competidores. O percurso da prova foi montado no bairro Lagoa Nova, próximo à Escola de Música do Campus da UFRN. Keyner Pereira e Gilberto de Souza completaram o pódio.