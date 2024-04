Fortaleza vira sobre o Remo e estreia vencendo no Brasileiro A2

Na abertura do Campeonato Brasileiro Feminino A2, a segunda divisão do futebol nacional, o Fortaleza derrotou o Remo pelo placar de 2 a 1 e estreou com uma vitória na competição. Em Manaus, o Instituto 3B goleou o VF4, da Paraíba, por 5 a 0. Ainda neste sábado (13), Athletico-PR e Mixto-MT medirão forças em Curitiba.

O primeiro gol da partida saiu logo após a saída de bola, com menos de 30 segundos de jogo. A ponta Lívia cruzou pela direita, a goleira Kivia falhou e a centroavante Musa balançou às redes a favor do Remo. A resposta do Leão do Pici veio aos 21 minutos, quando a volante Priscilla arriscou de fora da área e assinou um golaço para empatar o confronto. Mais tarde, aos 32, a centroavante Beea decretou a virada cobrando pênalti.

Assim, com o resultado, o Fortaleza assumiu provisoriamente a liderança do grupo B do Brasileiro Feminino A2. Na próxima rodada, o Leão do Pici visitará o Sport Recife no próximo sábado (20), às 15h. O Remo, por sua vez, tentará se recuperar da derrota na estreia contra o JC Futebol Clube, do Amazonas, também no sábado, às 16h30. Recanto da Criança-AM, Instituto 3B-AM, Uda-AL e VF4-PB completam a chave do torneio.