Flamengo vence nos dois naipes como mandante na Liga Nacional

A piscina do Clube de Regatas do Flamengo é o palco das etapas da Liga Nacional de Polo Aquático. Neste sábado (13), o clube rubro-negro aproveitou sua vantagem como mandante e venceu seus jogos nos naipes masculino e femino. No domingo (14), acontecem as últimas rodadas na Gávea.

Após um empate e uma derrota na primeira etapa, o time masculino do Flamengo aproveitou a vantagem de jogar em casa e derrotou o Pinheiros por 16 a 8. Outros dois jogos aconteceram na rodada masculina. O Sesi derrotou o Paulistano por 12 a 8, enquanto o Fluminense fez 13 a 6 na ABDA.

Enquanto os clubes masculinos estão na segunda etapa do torneio, as equipes femininas fizeram suas estreia nas temporada. Na primeira rodada, o Flamengo enfrentou o Sesi-SP e conquistou seus primeiros 3 pontos com o placar de 7 a 4. Na outra partida, a ABDA bateu o Pinheiros por 13 a 11.