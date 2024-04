Flamengo despacha Halcones e vai á final da BCLA

Resumo do jogo

A partida contra o Halcones teve dois tempos distintos e a melhor performance do Flamengo aconteceu antes do intervalo. O time rubro-negro largou bem na partida e, com a defesa bem arrumada, colocou 10 pontos de diferença no primeiro período. Os mexicanos marcaram mais pontos no segundo quarto, mas mesmo assim, os brasileiros ampliaram a distância para 17 pontos.