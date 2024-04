Darlan bate recorde e garante vitória do Sesi na semi da Superliga

A segunda parcial teve a mesma tônica da primeira. Entretanto, o Joinville não deu brecha ao Sesi na reta final e empatou o jogo em 25 a 21. A terceira foi a mais equilibrada de todas. As equipes disputaram ponto a ponto e depois de vários set points para ambos os lados, os catarinenses viraram com 35 a 33.

Além disso, durante o terceiro set, o time bauruense acabou sofrendo um desfalque importante para o restante da partida. O líbero Vitinho se machucou e teve que deixar o jogo. Ele já estava substituindo Douglas Pureza, titular da posição que se lesionou durante o treino desta sexta-feira (12). Por isso, o ponteiro Guiga precisou jogar improvisado.

Mesmo desfalcado, o Sesi buscou o empate na quarta parcial. Para isso, contou com uma noite inspirada de Darlan Souza, que virou quase todas as bolas em que na quais acionado até o empate com 25 a 22. No tie-break, os donos da casa seguiram embalados e tiveram 14 a 11 no placar. Eles sofreram um susto, mas fecharam em 15 a 13.