Conjunto pega final da série mista na Copa do Mundo de Sofia

As decisões da Copa do Mundo de Sofia acontecerão neste domingo (14), a partir das 06h30 (horário de Brasília). Além das finais dos cinco arcos e da série mista do conjunto, o Brasil terá a jovem Maria Eduarda Alexandre na final individual da bola. O país também contou com a participação de Babi Domingos, atleta já classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.