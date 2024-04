Brasileiros param no quali da pistola de ar no Pré-Olímpico

O Brasil ficou de fora de mais uma final no Torneio Pré-Olímpico de Carabina e Pistola. A competição, que acontece no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira (11), realizou as disputas individuais da pistola de ar 10m masculina e feminina neste sábado (13). Os seis representantes do país nesta prova acabaram eliminados na fase qualificatória.

A disputa individual masculina aconteceu na parte da tarde. Nela, o Brasil contou com Felipe Wu, Philipe Chateaubrian e Roberto Gomes. Com 575 pontos em seis séries, Philipe foi quem ficou mais perto da vaga na final entre os brasileiros com a 28ª posição. Wu fez 572 pontos e fechou em 42º lugar, enquanto Roberto terminou como 60º colocado somando 568 pontos. Somente os oito melhores avançaram à decisão.

No feminino, que aconteceu pela manhã, Mariana Betoni, Marina Alves e Cibele Martins também ficaram pelo caminho e não avançaram à fase final. Marina foi a melhor colocada entre as brasileiras ao fechar em 57º lugar, anotando 561 pontos. Com 541 pontos, Cibele ficou na 76ª posição e Mariana veio logo depois com a mesma pontuação em 77º lugar.