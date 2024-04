Brasil terá Hugo Calderano e Bruna Takahashi na Copa do Mundo de Macau

Sétimo do ranking mundial e tricampeão pan-americano, Hugo conhecerá seus adversários da fase de grupos através de sorteio. Do mesmo modo, Bruna, atual número 19 do ranking e campeã da Copa Pan-Americana, garantiu sua classificação como a 17ª melhor colocada do torneio e também aguarda a definição das suas rivais. Além do título, Calderano e Takahashi embarcam rumo à Macau de olho nos pontos do ranking e no prêmio de um milhão de dólares americanos.

Sobre a competição

A Copa do Mundo será disputada em duas fases no torneio individual. Na primeira, os 48 atletas se dividem em 16 grupos. Cada grupo terá três mesa-tenistas e apenas o primeiro de cada chave garantirá vaga para a sequência da competição. Ademais, nesta primeira fase, atletas de um mesmo país não poderão se enfrentar e os duelos serão de até quatro games.



Já os jogos da segunda fase, que serão disputados em melhor de sete sets, serão definidos em um sorteio eliminatório, sem proibições quanto aos países que os atletas representam. Por fim, a partir daí, os jogadores competirão até decretarem o campeão e a campeã da Copa do Mundo de Macau.