Babi e Maria terminam no top-15 das maças e fita em Sofia

As brasileiras Barbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre competiram na Copa do Mundo de Sofia de ginástica rítmica neste sábado (13). Elas participaram das qualificatórias das maças e da fita e, diferente do primeiro dia, não conseguiram ir às finais. Maria ficou em 15º lugar nas maças em 42º na fita, enquanto Babi foi 19ª nas maças e 15ª na fita.

Babi Domingos foi o principal destaque do dia, com dois top-20. Ela ficou em 19º lugar nas maças, com 30.550 (16.000 de dificuldade, 7.600 de artístico e 7.050 de execução). Já nas fitas, a paranaense terminou na 15ª colocação, com a nota de 30.700 (15.500 de dificuldade, 7.950 de artístico e 7.350 de execução). Um total de 57 atletas participaram de cada um dos aparelhos.

Finalista na bola na sexta-feira, Maria Eduarda Alexandre foi bem nas maças neste sábado. Ela ficou em 15º lugar, com 31.150 pontos, recebendo 16.500 de dificuldade, 7.500 de artístico e 7.000 de execução. Já na fita, a jovem de 16 anos teve problemas e marcou 26.100 (12.500 de dificuldade, 7.350 de artístico e 6.850 de execução, além de 0.600 descontados), ficando em 42º lugar.