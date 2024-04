Arthur Xavier anota ótima marca no Meeting de Belo Horizonte

"Evoluí demais depois da pandemia. Estou tendo ótimos resultados agora. Aqui [no Meeting] era para ter mais confiança. Era para sentir que estamos no caminho certo. Prefiro os 100m livre, mas os 100m costas é que tem me dado as melhores marcas e que pode me levar para Paris", completou o atleta.

Destaques no halterofilismo

Já no halterofilismo, o mineiro Marco Túlio de Cruz, na categoria até 49kg, melhorou sua marca do ranking do ano passado, no qual encerrou como líder com 155kg, e ergueu 157kg em sua terceira tentativa deste sábado (13). Entre as mulheres, o grande embate do dia foi entre as halterofilistas acima dos 86kg: Tayana de Medeiros e Edilândia Araújo. A primeira venceu a disputa ao levantar 142kg, enquanto a segunda ficou com a medalha de prata, com 130kg.

O atletismo, por sua vez, contou com a presença da medalhista paralímpica e mundial Izabela Campos. A atleta da classe F11 (deficiência visual), venceu os duelos do arremesso de peso, com a marca de 10,32m, e lançamento de disco, com 36,65m. Este último teve um índice técnico de 94,16% e por pouco não bateu o próprio recorde nacional dela, de 40,12m, feito no mês passado.