América-MG atropela Galo e é vice-líder do Brasileirão feminino

Com o resultado, América-MG assume a vice-liderança do campeonato, com 10 pontos, enquanto o Atlético-MG segue em má fase, na lanterna da competição e sem pontuar até agora.

Cruzeiro fica no empate contra Real Brasília Já no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Cruzeiro ficou no empate de 1 a 1 contra o Real Brasília. Luaninha marcou nos acréscimos da primeira etapa, aproveitando sobra e acertando o canto direito da goleira Dida. O empate veio em falha da goleira cruzeirense Taty Amaro, que entregou a bola para Juliana Oliveira, que não desperdiçou. Com resultado, Cruzeiro sobe para 7ª posição, enquanto Real Brasília também sobe para o 9º lugar.