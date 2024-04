Alan Basílio é reclassificado e garante top-10 em Indianápolis

Plot Twist! Alan Basílio, nadador paralímpico, garantiu 9º lugar nos 50m livre S4 e a 11ª posição nos 100m livre S4 no World Series de Indianápolis. O resultado veio após a reclassificação funcional, que foi realizada entre as eliminatórias e as finais das provas.

Alan Basílio competiu nas eliminatórias do 50m e 100m livre, ainda na classe S5, para atletas com limitações físico-motoras. Nas baterias, não obteve pontos suficientes para as finais. Entretanto, o nadador e comissão técnica pediram protesto da classificação funcional, que mantinha o atleta na classe S5, uma vez que discordaram da avaliação das condições motoras de Alan.

A manifestação brasileira surtiu efeito e Alan foi submetido a uma nova avaliação física e técnica, justamente entre as eliminatórias e as finais. Desse modo, ele foi realocado na classe 4 e, com a mudança, conseguiu pontos suficientes para disputar as duas finais, os 50m e os 100m livre S4.