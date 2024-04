Agafuc bate Maestro e é penta do Regional Sul-Sudeste

A Agafuc-RS (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos) conquistou neste sábado (13) o título do Regional Sul-Sudeste de futebol de cegos pela quinta vez na história. Na final disputada na quadra do Sesi, em Cachoeirinha (RS), o time derrotou pela terceira edição consecutiva os paranaenses do Projeto Maestro da Bola: 1 a 0, gol de Nonato. Mais cedo, o INV-SP (Instituto Nova Visão) ficou com a medalha de bronze ao bater a Unicep-ES (União de Cegos Dom Pedro II) por 2 a 0.

Única vencedora da história do Regional Sul-Sudeste, competição criada em 2018, a Agafuc soma agora cinco taças: 2024, 2023, 2022, 2019 e 2018 - não houve disputas em 2021 e 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Vale lembrar que, de 2011 a 2017, havia um torneio apenas para o Sul e outro para o Sudeste. Nesta época, a Agafuc também era hegemônica no Regional Sul e somava cinco taças antes da unificação com o Sudeste. O Maestro, por sua vez, foi fundado em 2017 e segue sem levantar um troféu de competição oficial organizada pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais). NONATO: HEROI E ARTILHEIRO "Essa conquista foi especial, em casa, junto da torcida. A família Agafuc é uma família unida, e poder estar aqui, dar essa alegria a eles aqui no Rio Grande do Sul, foi muito especial", disse Nonato, que terminou a competição ganhando ainda o troféu de Artilheiro, com seis gols marcados. A equipe de Canoas (RS), cidade vizinha a Cachoeirinha, fez ainda o Melhor Goleiro: Luan, da Seleção Brasileira, que teve atuação destacada na decisão. "É muito bom. Eu tinha uma coisa nessa quadra, onde perdi em 2014, único jogo no qual perdi durante o tempo normal", lembrou-se o técnico Rafael Astrada, referindo-se à decisão do Campeonato Brasileiro daquele ano, perdida para o ICB (Instituto de Cegos da Bahia). "Então, eu tinha essa coisa dentro de mim. E ganhar agora em casa, faltava isso para a Agafuc", completou.