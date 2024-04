Minas, Paulistano e Pato encerram primeira fase do NBB vencendo

A temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil) está na reta final. Nesta sexta-feira (12), seis equipes completaram seus 36 jogos e definiram seus caminhos na próxima fase da competição. Classificados aos playoffs, Paulistano, Minas e Pato Basquete venceram suas partidas. O São José perdeu, mas também avançou. Por outro lado, União Corinthians e Caxias do Sul se despediram com derrota.

Recebendo o São José no Ginásio Linneu de Moura, o Paulistano encerrou sua participação na temporada regular com uma vitória contundente. O placar 93 a 64 garantiu a equipe da capital paulista na 7ª colocação com 22 triunfos em 36 jogos. Além disso, o resultado definiu o Corinthians como adversário das oitavas de final e a vantagem do mando de quadra.

Por outro lado, o Minas entrou em quadra para cumprir tabela, pois já tinha a terceira posição da primeira fase garantida. Encarando o União Corinthians, sem chances de classificação aos playoffs, a Tempestade se recuperou de um primeiro quarto ruim e buscou a virada para vitória de 88 a 78. Os gaúchos encerram a temporada na 15ª posição com apenas 10 triunfos em 36 jogos, enquanto os mineiros estão direto nas quartas 28-8.