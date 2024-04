Chuva adia parte da programação do STU National de Porto Alegre

O mau tempo atrapalhou a abertura da etapa de Porto Alegre do STU National, a terceira do ano. Por conta da chuva, a primeira fase das modalidades street e park no masculino não puderam ser finalizadas. O imprevisto atrasará o cronograma da competição, que tem suas semifinais marcadas para este sábado (13) e as finais, para o próximo domingo (14).

Durante todo o dia, uma garoa insistente teimou em cair na orla do Guaíba. Apenas num pequeno período no início da tarde, ela deu uma trégua e foi possível que três das seis baterias do street e outras quatro do park acontecessem. Porém, às 20h, a organização resolveu dar ponto final a um dia bem arrastado de competição. Nesta sexta-feira (12), no street do STU National, os melhores desempenhos daqueles que entraram na pista foram de Ivan Monteiro, Júlio Zanotti e Gabryel Aguilar, este último com a maior nota do dia (80,26), depois das duas voltas a que cada um tinha direito. Já no Park, o atual campeão da etapa de Porto Alegre, o catarinense Kalani Konig, foi quem alcançou a melhor marca, um 75,67. Na bateria seguinte, o destaque foi Diego Takahashi, com Victor Ikeda vencendo a terceira chave e Murilo Peres, a 4ª.