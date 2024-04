Bia e Laura perdem primeiros jogos contra Alemanha na BJK Cup

Início tenso para o Brasil no duelo contra a Alemanha valendo vaga no grupo mundial da Billie Jean King Cup. Em confronto no Ginásio do Ibirapuera, as alemãs abriram 2 a 0 no placar e precisam de apenas mais uma vitória para ficar com a vaga na fase final da competição. Bia Haddad Maia fez um jogo ruim, com 32 erros não-forçados, e perdeu para Laura Siegemund por 6/4 e 6/2. Em seguida, Laura Pigossi foi superara por Tatjana Maria por 2/6, 6/4 e 6/4.

Primeira partida

O primeiro jogo da noite foi entre Bia Haddad Maia (13ª do ranking da WTA) e Laura Siegemund (85ª). Com a tensão do início do jogo, Bia não fez um primeiro game de saque bom, sendo logo quebrada pela alemã. Mas logo a brasileira empatou a parcial, devolvendo o break point. Porém, Siegemund continuou melhor na partida, variando golpes e sacando bem para abrir 4 a 2 no primeiro set. Bia até empatou a parcial, levantando a torcida no Ibirapuera, mas logo foi quebrada novamente. Assim, Laura Siegemund ficou em vantagem para ganhar o set inicial por 6/4.

Bia Haddad Maia não voltou bem no segundo set. Cometendo muitos erros não forçados, a brasileira tomou dois break points e só foi pontuar no próprio saque no quinto game do set. Bia seguiu comentendo erros na partida e, após devolver um saque para fora, viu Siegemund vencer a parcial por 6/2 e levar o primeiro ponto da Alemanha.