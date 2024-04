Anja Köhler para no quali da 2ª etapa da Copa do Mundo

Nessas qualificatórias, a eslovena Janja Garnbret, a chinesa Zhilu Luo e a italiana Laura Rogora lideraram a classificação geral. As três atletas conseguiram a pontuação TOP nas duas provas, e terminaram em 1º lugar do quali.

Enquanto isso, no quali masculino, os japoneses Sorato Anraku e Taisei Homma, o estadunidense Colin Duffy e o britânico Toby Roberts lideraram a classificação geral. Assim como no feminino, o quatro atletas conseguiram a pontuação TOP nas duas provas, e terminaram em 1º lugar do quali.