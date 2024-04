Alan Basílio fora da disputa por medalhas nos 50m livre nos EUA

O paranaense Alan Basílio voltou às águas norte-americanas para representar o Brasil na etapa do World Series de Indianápolis de natação paralímpica. O nadador da classe S4 (atletas com limitações físico-motoras) disputou, nesta sexta-feira (12), a prova eliminatória de 50m livres. Com o tempo de 38s75, ele não chegou para a disputa das medalhas.

Além disso, o nadador paranaense disputou na quinta (11), as provas eliminatórias de 100m livre e 100m peito. No entanto, o brasileiro não conseguiu avançar para as fases seguintes das categorias, que contavam com atletas de classes superiores. Por fim, vale destacar que Alan Basílio foi o único nadador brasileiro enviado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para o evento nos Estados Unidos e, neste sábado (13), fecha a participação nos 100m costas em Indianápolis.

World Series de Natação Paralímpica

Esta é a terceira etapa do World Series de Natação Paralímpica de 2024. No início de fevereiro, em Alberdeen, na Escócia, o Brasil conquistou uma medalha de prata na prova dos 50m livre com a fluminense Mariana Gesteira (classe S9, comprometimento físico-motor).