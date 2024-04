Vasco quebra sequência de derrotas e confirma G4 do NBB

Por outro lado, o Corinthians já encerrou sua participação na primeira fase do NBB. O basquete do Timão já está garantido nos playoffs e fechou com a 10ª melhor campanha, somando 19 vitórias em 36 jogos. Nas oitavas, os alvinegros devem enfrentar o Paulistano, 7º colocado, que terá a vantagem de mando de quadra nas partidas decisivas. Fortaleza perde do lanterna Já classificado para os playoffs, o Fortaleza acabou surpreendido pelo lanterna da competição. Enfrentando o Brasília fora de casa, o time cearense tomou a virada faltando 25 segundos para o fim da partida e perdeu por 69 a 68. SEQUÊNCIA SENSACIONAL DO @brasiliabasquet ‼️ 😱#NBBCAIXA | #MeuNBBCAIXA | #MaisForteEMelhor pic.twitter.com/iivtGkg7RN — NBB CAIXA (@NBB) April 12, 2024 O resultado é péssimo para as pretensões do Leão de Pici na fase eliminatória do NBB. Atualmente na 8ª posição, a equipe poder perder o lugar na última rodada para o São José, que soma as mesmas 19 vitórias e 35 jogos do Fortaleza. O tricolor cearense retorna à quadra no sábado com a missão de vencer o Cerrado, também no Distrito Federal.